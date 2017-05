Weer acties tegen Brouwerseiland

Nieuwe clubhuis wordt eindelijk groot genoeg voor scouting Mr Bakkergroep

10 mei ZIERIKZEE - De bouw van het nieuwe clubhuis voor scouting Mr. Bakkergroep uit Zierikzee is begonnen. ,,Eindelijk, want het oude gebouw begint gebreken te vertonen en is eigenlijk allang te klein", aldus voorzitter Huub van de Zande.