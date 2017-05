Wagen uit Bruinisse 'strooit' met hooi bij Eindhoven

Kenniscentrum Pro Work helpt met werkervaring over de grens

1 mei BURGH-HAAMSTEDE - Een stage in het buitenland of daar vrijwilligerswerk doen. Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ biedt veel kansen, zegt Natascha Rooda van Stichting Kenniscentrum Pro Work uit Burgh-Haamstede. ,,Maar in Zeeland is dat nog niet zo heel erg bekend.''