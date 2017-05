Wagen uit Bruinisse 'strooit' bij Veldhoven

Hoe het heeft kunnen gebeuren, is voor Stouten ook nog een raadsel. ,,We komen al jaren bij deze klant, maar deze bewegwijzeringsborden zijn nieuw geplaatst en nergens is aangegeven dat de situatie is veranderd. Er staat wel een bord bij dat de maximale doorrijhoogte 4 meter 10 is, maar onze lading was opgestapeld tot vier meter. Het zou kunnen dat er een baal scheef lag, waardoor die uitstak, maar ik hoorde ook al dat we niet de eerste zijn die er tegenaan rijden. Misschien klopt de aangegeven lengte niet en is de doorrijhoogte eigenlijk een paar centimeter lager."