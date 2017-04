Vers'hoed in Hoedekenskerke: 'Van een tafel voor de deur naar een echte verswinkel'

HOEDEKENSKERKE - Spontaan zin in een omelet maar geen eieren in huis? Voor de bewoners van Hoedekenskerke is dat geen enkel probleem meer. Corry Quist (63) heeft zaterdagmorgen Vers'hoed geopend, een dorpswinkeltje vol verswaren.

Het is allemaal begonnen toen Quist drie jaar geleden in de ziektewet terecht kwam. De werkdruk in het onderwijs was haar te veel geworden en ze belandde thuis op de bank. Maar stilzitten zit niet in de aard van het beestje, dus begon ze zich uit te sloven in de keuken. Ze plukte verse bramen en frambozen en maakte er jam van. ,,Veel te veel. Daarom verkocht ik een paar potten op een tafel voor de deur", vertelt de eigenaresse.

Dat sloeg aan. ,,Toen kwam de buurman, die had een boom vol pruimen. Mochten ook wel op het tafeltje. En een andere buurman, die had nog een zak met bonen over." Het tafeltje werd steeds voller en bekender en zo ontstond bij Quist langzaamaan het idee om er een echt winkeltje van te maken. Zaterdag was het dan eindelijk zo ver.

Volledig scherm Iedereen kon proeven van de lekkere dingen die Corry met de versproducten maakt. Van quiche, tot appeltaart en verse sappen. © Elodie Kint

Vers en op bestelling

Groenten, fruit, aardappelen en eieren. Het staat allemaal in de garage achter haar huis aan de Achterweg. En voor wie wil, maakt ze er de lekkerste dingen van. ,,Mensen kunnen hun avondmaal bij me bestellen, een taart voor de verjaardag of lekkere hapjes", zegt ze. Dorpsgenoot Leo Fakkert (72) heeft daar al meer dan eens gebruik van gemaakt. ,,Stamppot, verse soep... Ja hoor, Corry weet wel hoe ze moet koken", zegt hij. ,,Het is lekker, vers en makkelijk als je zelf weinig tijd hebt of slecht ter been bent."