Vakantiewoning brandt af in Renesse

video Finale The Voice Kids niet weggelegd voor Gwen uit Zierikzee

14 april ZIERIKZEE - Jammer voor Zierikzee, jammer voor Zeeland. Gwen van Oeveren gaat niet door naar de finale van The Voice Kids. In de ‘battles’ hield de veertienjarige zangeres nog stand. Maar in de ‘singles’ - waarbij iedereen zijn auditieliedje nog eens moet laten horen - koos coach Ali B. voor Iris en Anna en niet voor haar.