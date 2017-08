Uitstel van herstel natuur Oosterschelde

Ook het herstellen van de vernietigde onderwaternatuur tijdens de dijkversterking in 2014 langs de Oosterschelde laat op zich wachten. Dat wordt op z'n vroegst 2019. Door de landhonger in de Oosterschelde kalft de Roggenplaat af en daarmee ook een belangrijk leefgebied voor vogels en zeehonden.

Bezwaar

Natuurmonumenten begon een actie om geld in te zamelen de plaat te behouden en de overheden betaalden ook flink mee. Het geld is er dus, maar tegen de vergunning zijn bezwaren gemaakt. Dat is de reden van het uitstel.

Herstel

Ook het herstel van de onderwaternatuur in de Oosterschelde is uitgesteld. Op drie plaatsen is bij de versterking van de vooroevers in 2014 verkeerd materiaal gebruikt. Het was te fijn, waardoor niet alleen het leefgebied van de kreeft verdween, maar ook de rest van de onderwaternatuur.