Twintig miljoen euro voor nieuwe huisvesting drie scholen in Zierikzee

Het streven is in het voorjaar 2019 te beginnen met de nieuwbouw, aldus een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Jacqueline van Burg. Vanaf het schooljaar 2020/21 zou het nieuwe pand dan in gebruik kunnen worden genomen. Aansluitend wordt het huidige gebouw gesloopt.

De vleugel waarin momenteel de openbare bibliotheek is gehuisvest, blijft behouden en wordt onderdeel van het nieuwe complex. De Campus Cultura en het sportveld keren eveneens terug in de moderne opzet. Bovendien wordt bij de ruimtelijke indeling van het terrein rekening gehouden met de eventuele nieuwe locatie van poppodium Brogum.

Het bestuur van de Pontes Pieter Zeeman heeft een intentieverklaring afgegeven, waarin wordt verklaard dat de school niet van plan is zich in de nabije toekomst te concentreren in Goes. Keiharde garanties over de toekomst van het voortgezet onderwijs op Schouwen-Duiveland zijn volgens de wethouder te veel gevraagd, omdat altijd onzeker blijft hoeveel leerlingen de school zal trekken. Voor de nieuwbouw wordt uitgegaan van negenhonderd kinderen. Die prognose is voor de langere termijn reëel, meent het gemeentebestuur.