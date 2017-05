Taakstraf voor bommendreiger Zeelandia

Daarnaast mag B. in welke vorm dan ook geen contact meer opnemen met Zeelandia en de woningbouwvereniging of de medewerkers daarvan. B. kreeg die straf (er was honderd uur taakstraf en twee weken voorwaardelijk geëist) donderdag opgelegd door de politierechter in Middelburg omdat hij begin november 2016 Zeelandia in Zierikzee had bestookt met dreigende e-mails.

Als er niet rap drie miljoen euro in contanten werd overhandigd dan zouden op 29 september van dit jaar, om drie uur 's nachts drie brandbommen ontploffen waardoor Zeelandia met de grond gelijk zou worden gemaakt, zo had hij gedreigd. Het geld was bedoeld voor twee ex-medewerkers, die volgens B. ten onrechte - al dan niet met een ontslagvergoeding na een langdurig dienstverband - het bedrijf hadden moeten verlaten. B. kon daar uit pure frustratie en onmacht tegen zoveel onrecht absoluut niet tegen, dus vandaar deze actie.

Onrecht

,,Prijzenswaardig dat u strijdt tegen onrecht,maar dit is dan wel de verkeerde manier'', vond de politierechter. Naast de affaire Zeelandia had B. het ook gemunt op de voormalig directeur van Woningbouwvereniging Zeeuwland, A. de Custer. Die had hij begin dit jaar gemaild: ,,Hier past slechts één straf: de doodstraf'' en daarbij beloofde hij de man 'zo'n harde klap te verkopen dat dienst neustussenschot door zijn hersenpan zou schieten'. Hier was de frustratie van B. dat het MultiCultureel Centrum moest worden gesloten op basis van volgens B. gemanipuleerde cijfers.