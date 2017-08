Streetball, het stoere broertje van de zaal

Wat er zo leuk is aan basketballen op straat boven het spelletje in de zaal? ,,Gewoon, dat je op elk gewenst tijdstip met je vrienden kan afspreken", zegt Javier Pereira Arias (14) ogenblikkelijk. ,,En het is buiten, dat is ook wel eens lekker", valt Jorgos Spahiu (14) hem bij met een nieuw seizoen in de schoolbanken in het vooruitzicht. Met Christian Verboom (14) en Olaf Huges (12) dribbelen de jongens zich in het zweet onder de basket in de kooi op het Zierikzeese Scheldeplein. Twee man verdedigen, twee vallen aan. Zodra de bal in het netje wordt gemikt of afgepakt, wisselen de duo's van rol.

Streetball-toernooi

Zo zal het zaterdag bij het eerste officiële streetball-toernooi om het kampioenschap van Schouwen-Duiveland ook gaan. Maar dan drie tegen drie en in wedstrijden van twaalf minuten, vertelt organisator Jan-Kees Jongejan van basketbalvereniging Mevo ‘80. ,,Het is tegenwoordig een serieuze nieuwe sport. In 2020 zelfs olympisch. Er zijn al heel wat zaalbasketballers die deze tak er in de zomer bij doen", trekt Jongejan het vergelijk met volleyballers die de gang naar het strand maken voor een potje twee tegen twee.

Ondanks het groeiend aantal spelers in deze tak van sport, heeft Mevo niet de ambitie het streetball als vast onderdeel binnen de vereniging op te nemen, zegt Jongejan. Dat vergt ook weer een aparte speellocatie, legt hij uit, want de kooi bij het Zierikzeese parkeerterrein wordt gedeeld met voetballers. ,,Maar wat mij betreft gaan we dit wel jaarlijks doen." Speciaal voor het toernooi is het betegelde veld zaterdag met medewerking van de gemeente gereserveerd voor de straatbasketballers.

Initiatief van de gemeente

De kooi werd na aanhoudend overlast van jongeren rondom, afgelopen voorjaar verplaatst vanuit de Mosselboomgaard. Jongejan prijst het initiatief van de gemeente om gelijk ook ook twee baskets op te hangen. Het aantal locaties om buiten te basketballen is schaars op Schouwen-Duiveland. ,,Zeker als je dat vergelijkt met de grotere steden. Dat is jammer, want streetball is hartstikke leuk om te zien, laagdrempelig en vrijblijvender. Je kan een potje spelen wanneer het jou uitkomt. Het is zeg maar de stoerdere variant van basketbal in de zaal; er komen andere trucjes en skills aan te pas. In de zaal -op een volledig veld en met grotere teams- komt het meer aan op tactiek."