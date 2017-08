Stralend weer tijdens jubileum van Havendagen Zierikzee

Eerste Koopjesroute Zierikzee beslaat twee wijken

25 augustus ZIERIKZEE - De belangstelling voor de eerste 'Van deur tot deur koopjesroute 2 september in Zierikzee is groot. Het aantal deelnemers nadert de honderd en beslaat inmiddels de wijk Poort Ambacht als de nieuwbouw in de naastgelegen Waterwijk.