Slapeloze nachten door zonnepanelen

Polman: religie is niet bedoeld voor strijd

7:03 BROUWERSHAVEN - ,,Religie is vaak misbruikt door mensen die naar macht streefden. Maar religie is bedoeld om geloof, hoop en liefde te brengen. De islam, of welk geloof dan ook, is niet bedoeld voor strijd.'' De commissaris van de Koning van Zeeland, Han Polman, bracht die boodschap zaterdag in de Grote Kerk in Brouwershaven.