Sebas, Seno en Laurens lopen dankzij de RaceRunner

,,Je gunt alle kinderen dat ze kunnen rennen’’, zegt Sebas’ vader Thom over zijn motivatie om wekelijks naar de training in Zierikzee te rijden. ,,Je gunt ook kinderen het maximale dat er in zit’’, vult Laurens’ moeder Miranda aan. ,,Laurens zit gevangen in z’n lichaampje. Dit is een mooi middel om hem in beweging te krijgen. En, dat vind ik héél belangrijk, ze vinden het zelf heel erg leuk. Je ziet dat ze er ontzettend van genieten.’’