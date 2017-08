Schouws archief wordt Zeeuws maar blijft in Zierikzee

Het archief gaat, zoals in een eerder scenario, over in handen van het Zeeuws Archief in Middelburg. Het verhuist echter niet. Het wordt een nevenvestiging in Zierikzee. ,,Volgend jaar gaan we door met uitbreiding van onze digitale dienstverlening", lichtte archivaris Ineke van den Broek donderdagavond toe. ,,Dat doen we via de website van het Zeeuws Archief. We gaan ook door het het digitaliseren van stukken. Alleen zal onze studiezaal in 2020 nog maar drie dagen open zijn in plaats van vijf. En in 2021 komen onze medewerkers in dienst van het Zeeuws Archief."