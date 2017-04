Schouwen-Duiveland steeds meer in trek bij toeristen

Duitsers

Nieuwe toeristische visie

Recron en de gemeente werken samen aan een nieuwe regionale toeristische visie. Eind dit jaar moet dat uitmonden in een plan hoe Schouwen-Duiveland verder kan op deze markt. ,,We kunnen nog wel het één en ander verbeteren", zegt Troost. ,,Zeker in het schaduwseizoen. Maar alleen als we de inwoners daarmee niet tot last zijn en we allemaal mee willen doen. We eten per slot van rekening ook allemaal van het toerisme. Een nog betere bezetting betekent dat je het vooral ook zoekt in een spreiding over het hele jaar. Dat zorgt voor minder belasting van de omgeving en de natuur."