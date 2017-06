Roparunners Schouwen-Duiveland goed voor 14.000 euro

De Runners startten zaterdagmiddag in Parijs (527 kilometer), het Runningteam in Hamburg (567 kilometer). Met hun inspanningen zamelden de Runners ruim 5400 euro in voor het goede doel. De deelnemers uit Bruinisse sprokkelden dik 9000 euro bij elkaar. ,,De afgelopen nacht was het flink koud. Maar iedereen is heel gebleven en niemand is ziek geworden", aldus een trotse teamcaptain Hans Bos van het Runningteam. ,,En dan die aankomst bij de Daniel den Hoedkliniek en op de Coolsingel, daar doe je het voor. Kippenvel.... In één woord geweldig!"