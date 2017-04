Raad van State keurt plan supermarkten Nieuwerkerk goed

Zierikzee kan vier wijkraden krijgen

Van alle zeventien kernen op Schouwen-Duiveland is Zierikzee vooralsnog de enige zonder dorps- of stadsraad. Maar daar komt verandering in. Want ook voor Zierikzee komt er, als het aan het college ligt, vertegenwoordiging: niet met één stadsraad, maar met vier wijkraden.