Prikpost ontoegankelijk voor mensen in scootmobiel

Het Platform voor mensen met een beperking op Schouwen-Duiveland heeft de kwestie aangekaart bij de SHL-groep die daar de ruimtes huurt voor het SHL Diagnostisch Centrum. Voorheen was dit centrum tegenover het restaurant van Borrendamme gevestigd in de centrale hal. Die ruimte is nu echter in gebruik door de recent uitgebreide huisartsenpraktijk.

De ingang van de nieuwe locatie ligt aan de buitenzijde van het gebouw. De deur moet handmatig worden geopend, is zwaar en er ligt ook nog een drempeltje in de weg. Een afdakje boven de plek waar je in weer en wind aan het hannessen bent om binnen te komen, ontbreekt. In de kamer waar wordt geprikt kun je via de nooduitgang het gebouw verlaten, want even keren in een scootmobiel zit er niet in.