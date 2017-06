Politie treft rommeltuin aan in Zierikzee, bewoner mag betalen voor opruimen

Gratis luxe lunch voor ALS-patiënten

18 juni BURGH-HAAMSTEDE - Een Ferrari, een Lotus, een Chevrolet en wat Porsches stopten zaterdagmiddag op de parkeerplaats van lunchboerderij Molenberg in Burgh-Haamstede. Daar stapten tien ALS-patiënten uit, om even later aan te schuiven bij een luxe lunch.