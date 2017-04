Politie int 18.000 euro en legt beslag op 8 auto's bij Brouwersdam

Parkeren in centrum Zierikzee: '24/7 voor ver­gun­ning­hou­ders'

19 april ZIERIKZEE - Voer het parkeren voor vergunninghouders in Zierikzee vierentwintig uur per dag en zeven dagen in de week (24/7) in. Daarvoor pleiten bewoners van de Oude en Nieuwe Haven.