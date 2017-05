Op naar 550 jaar Bruinisse

Samen met de seizoensopening van het museum én met een koninklijke onderscheiding voor Willy Bout . Feesten kunnen ze daar wel in Bru, weet ook burgemeester Gerard Rabelink. Hij wees de aanwezigen met klem op het 550-jarig bestaan van Bruinisse in 2018. ,,Ik heb u weer een aanleiding gegeven: 550 jaar is echt een reden voor een mooi groot feest.’’

Als de seizoensopening van Brusea een voorproefje is, komt het goed. Een drankje, een hapje, humor en gastvrijheid. Temidden van een museale collectie die geen seconde verveelt. Als het moet superactueel: zijn er net 1,25 miljoen glasaaltjes in de Grevelingen losgelaten, is er in Bru al een vitrine aan gewijd. Maar in de naastgelegen visserswoning zet je een stap terug in de tijd. Het mooiste daar? ,,Dat hele huis is me dierbaar. Veel heb ik zelf nog meegemaakt'', vertelt suppoost Riet van Popering (83).