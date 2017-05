Op de trappers tegen Brouwerseiland

Met een ondubbelzinnige boodschap: het recreatieproject Brouwerseiland moet gestopt. Er wordt van alles van de 'gewone' mensen afgepakt, vat Wil Dubbeld uit Hoogvliet de ervaring van tegenstanders samen. Zelf brengt ze alle zomers op een boot op het Grevelingenmeer door. Ze voer jarenlang de zeeën over, kwam onder meer aan de kusten van Engeland, Denemarken en Portugal. ,,Maar dit hier is een paradijs. We vinden de eilanden hier zo fijn.''