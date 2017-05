Oosterscheldekering volgende week 's nachts dicht

Video Met zijn tienen zwieren tussen de bar en het biljartbord

7 mei OUWERKERK - Je kan er een speld horen vallen, zaterdagavond op de Ring in Ouwerkerk. Alleen een man die op een bankje zijn koper poetst, is buiten. In de huizen om het zijne heen staan de televisies aan. Zelfs bij het café lijkt het enige leven te komen van de licht wapperende Feyenoord-vlag. Het is vanavond te doen bij het dorpshuis, waar stellen naar binnen lopen met schoenen in de hand.