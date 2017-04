Onbeheerde kaars veroorzaakt huisbrand in Burgh-Haamstede

Visgraat vult verdieping in Dikke Toren Zierikzee

16 april ZIERIKZEE - Nog tot december is hij te zien: de visgraat van Arie Roon. De culturele stichting Centree zorgt elk seizoen voor een kunstproject op een verdieping van de Dikke Toren in Zierikzee. Na een nationaal en een buitenlandse kunstproject koos Centree dit jaar bewust voor een lokaal initiatief. Kunstenaar Arie Roon uit Brouwershaven maakte een visgraat, die zwemt in een decor van licht. Tjomme de Vries deed het technisch werk, Guus Hogerheide verzorgde de belichting.