Octopussen en poezen vliegen je om de oren

Onder hen Stephen Versteegh (43) uit Berkel en Rodenrijs. Vanaf kleins af aan is hij al met vliegers in de weer, een passie die hij overnam van zijn vader. ,,Mijn vader komt uit Indonesië en deed aan vechtvliegeren. Zijn vliegers bouwde hij van vloeipapier en bamboe." Die lijn heeft Stephen deels doorgezet, maar dan puur in de sponsornaam: Mascotte Kite Team, zo staat op de helblauwe jasjes van de captain en zijn drie teamleden. ,,In Nederland staat het vliegeren nog in de kinderschoenen. Maar in Frankrijk of Azië wordt dit als topsport beschouwd. Vorige week zaten we nog op een festival in Narbonne. In oktober gaan we naar Taiwan. Alles volledig betaald. Top toch!"