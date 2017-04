Nieuwe generatie campingeigenaren laat gasten Netflixen in de voortent

Expositie over foute bommen op Zierikzee

15:49 ZIERIKZEE - In de nacht van 29 op 30 april is het exact 100 jaar geleden dat Zierikzee werd getroffen door bommen uit een Engels vliegtuig. De vliegeniers waren uit koers geraakt en in de veronderstelling dat ze boven vijandelijke Duitse linies in Zeebrugge vlogen. Door de bommen vielen drie doden en ontstond een grote ravage.