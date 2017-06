Negenhonderd enveloppen en poppen gemaakt van tape

Selectie

Slim, want bij de Kunstschouw kom je niet zomaar binnen. De ene deelnemer slaat eigenlijk alle verdere kunstmanifestaties af, de andere stond onlangs nog in Boymans Van Beuningen en exposeert binnenkort in een museum in Bangkok. De lijst aanvragen was dit jaar zo lang dat de organisatie van de Kunstschouw voor het eerst streng moest selecteren.