Modelkamer Mondragon geopend

Zorgautoriteit akkoord met overname Zeelandcare

28 april GOES - De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) is akkoord met de ontvlechting van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis en zorginstelling Zeelandcare. Per 1 mei is de scheiding een feit. Op die datum komen de medewerkers die overgaan naar ADRZ ook daadwerkelijk bij ADRZ in dienst.