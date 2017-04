Minder kans op fouten rond geboortezorg op Schouwen-Duiveland

De coöperatie (opgericht in november 2016) is een samenwerkingsverband van acht verloskundigenpraktijken en kraamzorgorganisaties op Schouwen-Duiveland, Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten, met de gynaecologen van het Van Weel-Bethesdaziekenhuis in Dirksland. ,,Door die intensieve samenwerking en door volgens dezelfde zorgprotocollen te werken, trekken we de kwaliteit van zorg naar een hoger plan", zegt Charlotte Poortvliet van de Stichting Ondersteunende Diensten CuraMare namens de coöperatie. ,,Er is minder kans op fouten in overdracht. De zorg die we leveren, voldoet aan -gezamenlijk opgestelde- hoge eisen."

De Verloskundigenpraktijk Schouwen-Duiveland aan de Calandweg in Zierikzee begeleidt jaarlijks z'n honderdvijftig zwangeren. Het bestuur van de coöperatie beschouwt de afspraak als een belangrijke mijlpaal in haar prille bestaan. ,,Het doel van integrale geboortezorg is de kwaliteit van zorg te verbeteren en dan met name het terugdringen van sterfte onder baby’s. Nu de financiering ook goed in orde is, kunnen we verder aan de slag om de geboortezorg in onze regio kwalitatief gezien op een nog hoger niveau te brengen."