Meer bruinvissen in de Oosterschelde

Tijdens de jaarlijkse bruinvistelling, afgelopen zondag, zijn op de Oosterschelde ten minste 34 bruinvissen geteld. Vorig jaar bleef de teller nog steken op 25. Wel was het toen slecht weer.

Dat was dit jaar wel anders. Doordat er geen zuchtje wind stond, was het water net een spiegel. De bruinvissen waren al op honderden meters afstand te zien. Wel had de stichting dit jaar motorpech: de eerste boot viel zaterdag af, de tweede op het moment van vertrek en de derde hield het na twee uur varen voor gezien.