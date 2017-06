Masterclass van een échte artiest, ook al ken je hem niet

ZIERIKZEE - Durf, dat was zaterdag het thema van de masterclass voor jonge componisten in Zierikzee. En durven, dat deden ze, de dertig jonkies die in één dag hun eigen muziek maakten én ten gehore brachten aan hun eigen familie.

Ze zijn beiden opgeleid tot muziekdocent, maar alleen Cathy Kotoun staat voor de klas. René Geelhoed staat op het podium. Samen met The Royal Engineers reist hij door het land, tot in de Verenigde Staten toe. En zaterdag was de geboren Zonnemairder in Zierikzee, waar hij 'de kinderen van Cathy' een masterclass gaf.

Heel eerlijk gezegd hadden Rosette Schot en Sarah Klink (allebei 14) nog nooit van de artiest gehoord. Poprock is niet hun genre. ,,Maar hij was wel héél goed", glundert Rosette. ,,Hij kan zomaar alles naspelen op de piano, echt geweldig. Dat zou ik ook wel willen."

Maar wat Geelhoed nog het allerbeste deed, was de meiden zelfvertrouwen geven. Sarah: ,,Hij leerde ons wat durf is. Hoe we ons kunnen uiten in muziek, al klinkt dat misschien wat zweverig. Hij haalde gewoon het beste uit ons."

Nu is de akoestiek in de Nieuwe Kerk sowieso bijzonder goed, maar dat waren de jonge componisten ook. Let maar eens op Tanja Beije, fluisterde Kotoun. En inderdaad, wat er uit de keel van dat meisje kwam was om heel erg stil van te worden. De kleintjes, die tot dat moment frivool door de kerk hopten, keken om het hoekje sprakeloos toe.