Man gearresteerd voor vernielingen aan huis ex-vriendin

De meldkamer ontving een eerste melding tegen 23.00 uur. Er zou sprake zijn van een mogelijke mishandeling in de woning. Agenten konden toen niets constateren. Na middernacht kreeg de meldkamer opnieuw een melding. Er was onenigheid en er zouden ruiten gesneuveld zijn. Een ruit naast de keuken was ingeslagen en de verdachte had snijwonden. De bewoonster en een kind waren uit de woning gevlucht. De politie arresteerde de verdachte. Hij is voor verhoor ingesloten.