Man (56) op Schouwen-Duiveland vrijgesproken van incest

De inmiddels 29-jarige dochter had enkele jaren geleden bij de politie verklaard dat de man haar van haar 9-de tot haar 23-ste jaar regelmatig had misbruikt. Ook verklaarde zij, door hem te zijn mishandeld. Haar vader zou haar op bed hebben vastgebonden, heet kaarsvet op haar lichaam hebben gedruppeld en haar hebben geslagen met een riem met spijkers. Ook de nu 24-jarige zus van de vrouw had aangifte gedaan wegens incest. Bovendien had een zus van de verdachte verteld dat ze op jonge leeftijd door hem was misbruikt.