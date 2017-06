Ludiek protest tegen Brouwerseiland

Met bijna 19.000 handtekeningen proberen ze de gemeenteraad te overtuigen dat het aanleggen en bebouwen van kunstmatige eilandjes in de Grevelingen Schouwen-Duiveland eerder slecht dan goed zal doen.

Het bestemmingsplan wordt 12 juni besproken in de raadscommissie. Op 29 juni wordt duidelijk of een raadsmeerderheid zich achter de plannen schaart. Vooralsnog zijn alleen PvdA, Alert!, SP en D’66, samen goed voor 6 van de 23 stemmen in de raad, tegen de aanleg van de bungalow-archipel.