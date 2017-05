KNRM Neeltje Jans evacueert slachtoffer opleidingsschip Zweedse marine

De Koopmansdank van het KNRM-station Neeltje Jans is uitgerukt om het bemanningslid van boord te halen. ,,Met een windkracht zes en een zeegang van anderhalve meter is dat best nog een beetje spannend", zegt schipper Johannes Post. De hulpverleners hebben het slachtoffer in een brancard gelegd die blijft drijven, mocht het misgaan. De vrouw is aan wal overgenomen door een ambulance en naar het ziekenhuis in Goes gebracht.