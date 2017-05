Illegale asfalteerders bieden zich aan op Schouwen-Duiveland

Burgh-Haamstede zoekt naarstig nieuwe dorpsraadleden

7:00 BURGH-HAAMSTEDE - De wil om een dorpsvisie Burgh-Haamstede te maken is er wel, maar of het goed van de grond komt is de vraag. Daarvoor is wel een sterke en grote dorpsraad nodig en daar ontbreekt het aan. Alleen de voorzitter en de secretaris zijn nog in functie en voorzitter Chantal Cloodt stopt in september ook.