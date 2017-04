Hydraulische graafarm en tol verleiden de jeugd voor rondje techniek

Video Digitale schermen op buitenmuren acht musea

15:37 ZIERIKZEE - ,,Wanneer we in staat zijn de natuur en cultuur op Schouwen-Duiveland meer met elkaar te verbinden, hebben we een ijzersterke troefkaart in handen voor onze lokale economie", meent voorzitter Luitzen Bijlsma van de verenigde musea op Schouwen-Duiveland (VMSD). ,,Op dit eiland is namelijk altijd wel iets te doen."