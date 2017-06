ZIERIKZEE - Het Humanity House in Den Haag stuurt vandaag, op Wereldvluchtelingendag, acht verhalen de wereld in van mensen die vertellen hoe is om je land te moeten ontvluchten. Een van hen is Yvonne Cunningham uit Zierikzee.

Yvonne Cunningham maakt al een tijdje deel uit van de museumcollectie. Het Humanity House wil bezoekers aan den lijve laten ervaren hoe het is om te moeten vluchten.

Haar verhaal

Sinds februari kunnen degenen die de 'ervaringsreis' door het museum hebben ondernomen daarna vragen stellen aan acht vluchtelingen, onder wie Cunningham. Zij is niet fysiek in het museum aanwezig, maar in de vorm van video, geluidsfragmenten en voorwerpen. Met een druk op de knop vertelt ze een deel van haar verhaal.

Vanaf vandaag is het niet nodig om naar het Humanity House te gaan om toch een deel van het verhaal van Yvonne mee te krijgen. Op de website van het museum is namelijk een podcast te horen, waarin ze vertelt wat haar is overkomen.

Cunningham is zes jaar geleden uit haar thuisland Jamaica gevlucht, omdat ze lesbisch is en het als mensenrechtenadvocaat opnam voor homoseksuelen, biseksuelen en transgenders.

Met haar partner Denise Artis Shaw wijkt Cunningham uit naar Nederland. Ze komt terecht in Zierikzee, waarover ze vertelt in het tweede deel van haar podcast. ,,Zierikzee is one of the best places in Holland to live."

In 2013 zijn Denise en Yvonne getrouwd. Ze zijn gelukkig in Zierikzee, maar de heimwee knaagt. ,,In Jamaica woont mijn familie, daar zijn mijn kinderen, de kleinkinderen die ik nooit heb gezien. Ik mis het eten, de warmte, maar vooral mijn kinderen en kleinkinderen." De podcast eindigt met een snik.