Geen beschilderde borsten, maar bewegende doeken in Zierikzee

videoZIERIKZEE - Bodypaint, het is weer eens iets anders dan bloemschikken of keramiek. Maar het is kunst en dus, vonden de mensen van Plein Montmaertre, werd er zaterdag een themadag aan gewijd op het Zierikzeese kunstplein.

,,Het is de oudste kunstvorm ter wereld", vertelt 'painter' Richard Nijboer met de verfspatten nog op zijn brilglazen. ,,We willen laten zien hoe mooi het is. Dat het niks te maken heeft met erotiek, zoals veel mensen denken."

Het zijn dan ook geen beschilderde borsten die je zaterdag hartje Zierikzee ziet, maar bewegende doeken. Het valt dan ook niet mee om het kunstwerk er goed op te krijgen. ,,Canvas is gelijk, maar huid is constant anders", legt Nijboer uit. ,,Ik heb het tien jaar geleden voor het eerst gedaan, op mijn eigen vrouw. Dat was een aparte ervaring. Je gaat heel anders naar een lichaam kijken."

Hij projecteert Mondriaan op het onderlichaam van Natascha Grochal, Spannend, vindt ze, om in een plakstring midden in je eigen stad te staan. ,,Maar ook heel gaaf. Het lijkt me mooi om een keer gebodypaint naar een festival te gaan."

Voor Sandra Redegeld uit Voorschoten is het de tweede keer dat ze wordt gebodypaint. Irguna Bronk projecteert Herman Brood op haar bovenlijf, Sandra's borsten vormen de zonnebril van de vermaarde kunstenaar. ,,Ik word hier heel blij van, zeker als ik straks de foto's terugzie. Ik zet ze heus niet op Facebook, maar ik ben wel trots."

Warm is het niet, dus de acht modellen hebben allemaal pantoffels aan. Ze staan in een tent. Die is tegen regen, niet tegen gluurders, want iedereen is welkom om binnen te stappen. Dat gebeurt dan ook. Mobieltjes worden uit broekzakken gehaald om de beschilderingen vast te leggen. Pas als de organisatie binnenkomt met broodjes kaas en tomatensoep, kijken de modellen op. Eindelijk!

Het laatste model is niet buiten, maar binnen, bij iemand met een kleurrijke muur in huis. Brigitte wordt in de bloemenpracht verwerkt. Haar arm leunt op een bezemsteel: de hele dag stilstaan valt niet mee. ,,Maar het is zó gaaf, elke keer weer."