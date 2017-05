Geboren door bombardement op Zierikzee: Theo van Duin is nu 100 jaar

Schou­wen-Dui­ve­land krijgt Repair Café

3 mei ZIERIKZEE - In Nederland zijn er honderden van, in Zeeland een stuk of vijf. En vanaf zaterdag 13 mei heeft ook Schouwen-Duiveland er één: een Repair Café in Zierikzee. Een plek waar mensen samen kapotte spullen repareren.