Fantasieën van Debora Elisabeth in de vorm van twee nieuwe boeken

Young Adult-boek 'Tot in de dood' en 'Magisch', een bundel met korte verhalen van verschillende schrijvers. Tot in de dood gaat over Daan en Roza, die al jaren goed bevriend zijn. Net als hun vriendschap uitgroeit tot meer, worden ze slachtoffer van een auto-ongeluk. Roza belandt in een rolstoel en Daan in een coma.