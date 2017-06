Familie Van den Noort vertrekt: 'Het is goed om te gaan'

Nieuwe rector ziet gouden toekomst voor Pieter Zeeman

ZIERIKZEE - Scholengemeenschap Pontes Pieter Zeeman is begonnen aan zijn derde rector in goed drie jaar tijd. Maar het feit dát de scholengroep de vestiging in Zierikzee nog steeds een eigen rector waard acht, zegt volgens Peter van der Gaag veel over de toekomst die de directie ziet in het voortgezet onderwijs op Schouwen-Duiveland.