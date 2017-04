Expositie over foute bommen op Zierikzee

ZIERIKZEE - In de nacht van 29 op 30 april is het exact 100 jaar geleden dat Zierikzee werd getroffen door bommen uit een Engels vliegtuig. De vliegeniers waren uit koers geraakt en in de veronderstelling dat ze boven vijandelijke Duitse linies in Zeebrugge vlogen. Door de bommen vielen drie doden en ontstond een grote ravage.

In het Stadhuismuseum is tot en met 29 oktober een mini-expositie ingericht over deze gebeurtenis. Een vergissing van een Engelse piloot, met fatale gevolgen. Hoe kon dit gebeuren? Dat is nooit helemaal duidelijk geworden. Recent onderzoek in het Britse Nationaal Archief door militair historicus Corstiaan Prince werpt nieuw licht op de zaak. Aan de hand van getuigenverklaringen van bemanningsleden is een reconstructie gemaakt.

Volledig scherm Dodelijke slachtoffers van het bombardement op Zierikzee: het echtpaar Leijdekkers en hun pleegkind. © gemeentearchief Schouwen-Duiveland

Nederland is neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog maar komt deze periode niet helemaal ongeschonden door. De bemanning van een Engels short bomber is die fatale nacht in 1917 van Duinkerken onderweg naar Zeebrugge. Het vliegtuig raakt uit koers. Bij Zierikzee ziet de bemanning het havenkanaal aan voor de pier van Zeebrugge met alle gevolgen van dien.

Bomscherven

Na bestudering van de bomscherven zijn deskundigen van het Nederlandse leger het er snel over eens: de bommen komen van een Brits vliegtuig. Deze conclusie wordt in eerste instantie ontkend, maar in juli 1917 geeft de Britse regering de vergissing toe en wordt een voor die tijd royale schadevergoeding betaald.