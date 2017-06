Er zit iets klem in Zierikzees kanon

Dat ontdekte metaalrestaurator Michiel Langeveld donderdag toen hij voor de tweede achtereenvolgende dag het bronzen kanon uit 1552 onder handen nam. Een rioolbedrijf is ingeschakeld om de binnenkant van het kanon verder te onderzoeken. Over de resultaten daarvan is nog niets bekend.

Het kanon kwam eind vorig jaar naar Zierikzee nadat het was aangetroffen in de tuin van een Engelse schatduiker. Op het geschut staat het stadswapen van Zierikzee, een jaartal en de naam van de gieter zodat in ieder geval bekend is wanneer het kanon is gemaakt en in opdracht van welke stad.