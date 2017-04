'En al zijn het maar honderd banen, dat is toch ook veel?'

Het is het zoveelste onderzoeksrapport in het dikke dossier Brouwerseiland. ,,We worden werkelijk overspoeld met informatie", verzucht Florus van der Paauw van de SGP. ,,Ik moet in juni een week vrij nemen om alles te kunnen afwegen. Het is een moeilijke beslissing, want je weet pas achteraf of je gelijk had."