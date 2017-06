Eerste huiler van het seizoen strandt bij Brouwershaven

video Rolstoel of buggy; over het Familiepad kan iedereen

20:34 WESTENSCHOUWEN - Het was een lang gekoesterde wens en woensdagmiddag kwam-ie uit. Met de opening van het drie kilometer lange Familiepad in de Boswachterij Westerschouwen is het bos toegankelijk geworden voor complete families, al dan niet uitgerust met kinderwagens, rolstoel of rollator.