Durf! brengt creativiteit terug

ZIERIKZEE - De lol en het enthousiasme spetteren er van af bij de jeugdige muzikanten. Dát is wat Cathy Kotoun graag ziet, waar ze het voor doet. ,,Wanneer je de creativiteit de vrije hand geeft, ontstaat er zoiets moois! Voor mij is dat de essentie van muziek maken. Dat bereik je niet door ze strak aan het handje mee te nemen langs de bekende bladmuziek voor hun neus."

Het muziekonderwijs in Nederland is op sterven na dood, stelt de pianolerares en dirigente met leedwezen vast. Met name tieners haken massaal af vanwege het oubollige programma waar ze -jaar in jaar uit- mee aan de slag moeten. ,,Je werkt braaf toe naar een voorspeelavond voor familie en elkaar, en dat is het dan. Zo reproductief, zo suf. Het moet anders. De creativiteit moet terug."

Kotoun voegt de daad bij het woord. Het afgelopen half jaar heeft ze dertig leerlingen wegwijs gemaakt in de wonderlijke wereld van het componeren. In een aantal sessies werd ze bijgestaan door zanger-toetsenist René Geelhoed van The Royal Engineers. ,,We stimuleren de kinderen om buiten het vierkantje te spelen. Maar verder doen ze het allemaal zelf. Wij hebben er geen noot aan toegevoegd!"

Het resultaat is verbluffend, oordelen de 'coaches' zelf. ,,Twaalf composities zijn zelfs zo goed, dat ik ze in eigen beheer ga uitgeven." jubelt Kotoun. ,,Hun doelgroep: hun leeftijdsgenoten. Dus hoe wil je het laten zien: digitaal; op YouTube dus. En ze willen het liefst ook de bladmuziek en de akkoorden delen én een video er bij. Wat mij betreft gaan we dat allemaal regelen. Ik ga helemaal mee!"

Zaterdag in de Zierikzeese Nieuwe Kerk laten de jonge muzikanten onder de noemer Durf! horen waar jeugdige creativiteit toe in staat is. Het aanbod varieert van filmisch en de hedendaagse populaire componist Einaudi, tot rock. ,,Het enige wat wij die dag doen, is hen het podium met professioneel geluid en licht aanbieden. Verder mogen ze hun optreden inkleuren zoals ze zelf willen. Solo, of met iemand die hen begeleid; zij hebben de regie. Ook hebben we een Durf! koor, dat 25 augustus met René Geelhoed en Gwen van Oeveren gaat optreden op het Bietplein tijdens de Havendag in Zierikzee. Iets in de stijl van de Beatles", verklapt Kotoun alvast.