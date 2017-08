Duitse toeriste rooft kassa van Zeeuws strandpaviljoen op 'laatste' zomerdag

ELLEMEET - De zomerdag gisteren had een treurig einde voor strandpaviljoen Corazon in Ellemeet. Een Duitse toeriste roofde de kassa-lade met daarin zo'n 1.500 euro. De eigenaar heeft camerabeelden van de vrouw verstrekt aan politie en campings.

Het was gisteren een topdag voor het strandpaviljoen, vertelt eigenaar Jörg Frank. "Het was stervensdruk en alles liep goed. Iedereen kreeg op tijd zijn eten en drinken. We hebben echt goed samengewerkt. En dan gebeurt er zoiets. Ja, dat is echt heel vervelend. Mensen moeten met hun klauwen van mijn spullen afblijven."

Aan het einde van de dag stond een Duitse toeriste aan het loket waar snacks worden verkocht. De kassa-lade stond op armlengte van haar vandaan. Toen de werknemers waren afgeleid, greep ze haar kans. Ze pakte de lade met beide armen op en ging ervandoor.

1.500 euro kwijt

Er zat zo'n 1.500 euro in, vertelt Frank. "Maar het gaat me niet om het geld. Dat ben ik toch allang kwijt. Ik vind het vervelender dat het gebeurt. Zo raak je het vertrouwen in de mensheid kwijt. Zoiets gebeurt hier normaal nooit."

Frank zette de camerabeelden van de diefstal op Facebook. Het bericht werd 1800 keer gedeeld, maar leverde geen bruikbare informatie op over de verblijfsplaats van de toeriste. Hij heeft de beelden rondgestuurd naar campings en hotels in de omgeving. En ook de politie heeft haar foto en kijkt naar haar uit.

Met haar gepraat

"Het wrange is dat ik enkele uren eerder nog met haar stond te praten", zegt Frank. "Ze had bij ons gegeten en we spraken over een grote barbecue die we organiseren. Ze zag er heel gewoon en netjes uit. Het is volgens mij echt een gelegenheidsdief."