Driedaags Stoomfestival bij de RTM in Ouddorp

Stoommachines, een werkende stoomheikar en de RTM-stoomtrams. Dat is het decor van het driedaagse Stoomfestival op 25 tot en met 27 mei. Naast de reguliere tramritten, heeft het RTM-museum een aantal 'speciaaltjes' op het programma staan.

Nostalgische sfeer

Op Hemelvaartsdag rijden twee stoomtrams: een goederentram en een voor passagiers. Vrijdagavond rijdt er een avondtram, die vertrekt in de schemering. "De avondrit moet een nostalgische sfeer van in het donker rijden oproepen. Van binnen is de tram uiteraard verlicht", legt organisator Mark Grotendorst uit. Halverwege de avondrit kunnen passagiers van de dieseltram overstappen op een stoomtram. De laatste dag van het festival trekt het museum de dieseltrams uit de kast.