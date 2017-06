De Koning wint tweede wereldbekerwedstrijd in een wereldrecord

POZNAN - Pararoeier Corné de Koning heeft ook de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. In het Poolse Poznan was de Goesenaar zaterdag samen met Annika van der Meer veel te sterk voor de andere equipes in de finale van de klasse TA Mix2. In mei wonnen ze ook al in het Italiaanse Gavirate.