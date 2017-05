Celstraf voor inrijden op agent

Grote achterstand bij controles brandveiligheid Schou­wen-Dui­ve­land

23 mei ZIERIKZEE - De brandveiligheidscontrole in 115 gebouwen op Schouwen-Duiveland schiet tekort. De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) kan niet met zekerheid zeggen of in de betreffende verpleeg- en verzorgingshuizen, de polikliniek in Zierikzee, hotels, pensions en kinderdagverblijven de regels goed worden nageleefd.